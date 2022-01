Annie Manuela –

O governo do Acre tem investido em infraestrutura em todos os municípios. Porto Acre foi beneficiado com a realização de melhorias na Rua do Comércio, além de reformas no centro cultural e na rodoviária, que estão sendo efetuadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Já o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) levará benefícios aos ramais, com a construção de pontes e serviços de tapa-buracos na rodovia AC-10.

“Porto Acre é uma cidade histórica e importante para o nosso estado; o governador Gladson Cameli pediu prioridade na realização do pacote de obras de infraestrutura da cidade, de modo que seja entregue até 24 de janeiro, data que celebra o fim da Revolução Acreana e o nascimento do município”, destacou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O governador irá participar das festividades na cidade, quando irá oficializar a entrega das obras executadas pelo Estado em parceria com o Município.

“Estamos trabalhando em parceria com a prefeitura e a Seinfra, vamos fazer uma força-tarefa para agilizar todas as obras do governo”, ressaltou Ronan Fonseca, diretor de Operações do Deracre.

O prefeito do município, Bené Damasceno, já comemora: “Até sábado estaremos com a estrada que liga Porto Acre a Rio Branco totalmente recuperada e revitalizada. Isso é importante pra nossa comunidade, só tenho a agradecer ao governador e toda sua equipe pela parceria”.