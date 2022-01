Estado realiza intervenção no PA Moreno Maia, na Transacreana

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), iniciou intervenção no Ramal Três Palhetas no Projeto de Assentamento Moreno Maia na AC-90, Transacreana.

“Se trata de uma ponte que deve ser reconstruída além do melhoramento do ramal que irá atender os produtores rurais no município de Rio Branco. A comunidade se juntou e fizeram um mutirão para reformar a passagem e estamos contribuindo com os trabalhos”, afirma o diretor de Operações, Ronan Fonseca.

Segundo o diretor, esta é mais uma determinação do governador Gladson Cameli, solicitada pelo vereador Francisco Piaba e atendida pelo do Deracre que está realizando intervenção. A ação conta com a utilização de uma máquina retroescavadeira que tem trabalhado na retirada de pontos críticos do ramal e na reforma de uma das três pontes.

O Deracre trabalhou no melhoramento de mais de cem ramais em Rio Branco. Foram recuperados, em 2021, mais de 600 quilômetros em estradas vicinais na capital e investidos R$ 11,2 milhões. Uma parceria entre o governo do Estado, Deracre, Câmara de Vereadores de Rio Branco e comunidade de Produtores Rurais do Moreno Maia, garantiu a disponibilidade das máquinas para execução dos serviços.