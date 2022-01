Já chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (13) as primeiras 1,2 milhão de doses de vacinas Covid-19 pediátricas da Pfizer, as quais devem chegar aos estados e Distrito Federal até sexta (14).

Essa é primeira remessa das 4,3 milhões de doses pediátricas da farmacêutica americana que devem ser entregues ao Governo Federal ainda em janeiro.

O trabalho do Ministério da Saúde começou logo após a chegada dos lotes, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Para o Acre, a previsão de decolagem do avião com as doses é nesta quinta às 21h50.

“Para a imunização desse público será necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito. A orientação da Pasta é que os pais procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização”, diz o Ministério da Saúde.

O esquema vacinal para crianças terá o intervalo de oito semanas. O imunizante tem dosagem e composição diferentes da que é utilizada na dose para os maiores de 12 anos. A vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas). A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas.

O Acre pretende vacinar 120 mil crianças de 5 a 11 anos.