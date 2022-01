A Universidade Federal do Acre (Ufac), tornou pública nesta quinta-feira (13) a homologação do resultado final do processo seletivo para formação de cadastro de reserva de professor substituto, para eventual contratação por tempo determinado, regido pelo Edital nº 33/2021-Prograd, exceto para a área de Língua Portuguesa/Línguas Clássicas.

O edital publicado no Diário Oficial da União traz o observação que nas áreas que tiverem candidatos aprovados em processos seletivos anteriores, esses quando da convocação, terão prioridade em relação aos candidatos aprovados nessa seleção.

Acesse o edital e veja a lista dos convocados: