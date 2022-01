Em 2021, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) melhorou expressivamente o Índice de Desempenho na Gestão Governamental (iGG), idealizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em comparação ao último ciclo de aplicação ocorrido em 2018: passou de 36% para 69%. O resultado reflete, assim, um aumento na capacidade de gestão e maturidade da governança na Autarquia, ao longo desse período.

O IGG, principal indicador de monitoramento da governança e gestão pública, tem entre seus objetivos: promover a maturidade da governança pública e a integração das políticas públicas federais, além de induzir o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles internos na administração pública federal.

A estrutura do questionário do iGG está fundamentada nas práticas do modelo de autoavaliação em governança e gestão. Essas práticas foram desdobradas em itens de verificação (ou controles) mais objetivos, avaliáveis e auditáveis. O detalhamento dos itens e comparativos, está exposto no Painel IGG 2021 (https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/governanca-estrategia-e-riscos/igg/painel-igg)

O relatório de autoavaliação apresentado pelo DNIT ao TCU resultou em todos principais indicadores acima do estágio inicial de implantação, com destaque aos iGovPub (índice de governança pública); iGovOrcament (índice de governança e gestão orçamentária) e iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas) que apresentaram de desempenho em sua faixa máxima, classificado como nível aprimorado se comparado à outras organizações públicas.

A evolução na gestão e governança pública com a adoção dos melhores padrões deve ser permanente. Assim, à luz dos resultados, aliado à identificação das práticas orientadas pelo Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU, a serem aprimoradas, o DNIT seguirá em seu ciclo de melhoria contínua, conforme apresentado no Modelo de Governança (https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/governanca-estrategia-e-riscos/v-10-ofc-modelo-de-governanca.pdf).