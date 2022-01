Os avanços da pesquisa acreana que usa o bicarbonato de sódio contra o novo coronavírus

Projetos colaborativos com participação de docentes e alunos da Ufac para combater a covid-19 com solução de bicarbonato de sódio renderam artigos científicos publicados no “Brazilian Journal of Development”. Os projetos, realizados no campo da prevenção e do tratamento, começaram em 2020, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e no Hospital Geral Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá.

O artigo “Redução da Dispneia Relacionado ao Uso da Solução de Bicarbonato de Sódio em Indígenas Infectados com Sars-CoV-2 no Estado Do Acre, Amazônia Brasileira” originou-se de trabalho realizado em uma população indígena tratada na aldeia, através de nebulização com solução de bicarbonato de sódio; houve sucesso no tratamento sem que fosse preciso deslocamento de paciente para hospital de campanha.

“Nenhum paciente ficou com sequelas respiratórias da Covid-19, o que deixou o grupo de pesquisa animado”, contou a professora de Anatomia e Fisiologia da Ufac e uma das coordenadoras dos projetos, Carolina Pontes Soares.

O artigo “Aplicação de Bicarbonato de Sódio por Meio da Aerossolterapia no Tratamento de Doenças Respiratórias: Revisão Sistemática” mostra os resultados preliminares positivos do tratamento de pacientes internados na UTI do Huerb.

A equipe está analisando dados de pacientes tratados com solução de bicarbonato de sódio na cidade de Aquidauanas (MT), reduzindo a evolução da Covid-19 em pacientes renais e diminuindo óbitos. O grupo também publicou um artigo de revisão, mostrando a aplicação de soluções salinas em diferentes doenças respiratórias, sendo uma possível terapia para o tratamento anti-Covid-19.