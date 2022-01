Concursos no Brasil –

O ano de 2022 começa com boas notícias para quem deseja ingressar no quadro de sargentos do Comando da Aeronáutica! Seguem abertas as inscrições para o novo processo seletivo Aeronáutica, para convocação e incorporação de profissionais voluntários e temporários, conforme aviso intitulado QSCon-1/2022.

Distribuídas em 28 cidades de 17 estados mais Distrito Federal, as 834 oportunidades são para cargos de nível médio/técnico de escolaridade e referentes à prestação do serviço militar durante o ano de 2022. Inscrições até 4 de fevereiro.

Os profissionais serão lotados em uma das unidades escolhidas durante a inscrição, de acordo com o quadro de distribuição de vagas nas seguintes unidades do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica:

Belém – Alcântara, Belém e São Luís;

Brasília – Anápolis, Brasília e Novo Progresso;

Canoas – Canoas, Curitiba, Florianópolis e Santa Maria;

Manaus – Boa Vista, Manaus e Porto Velho;

Recife – Fortaleza, Parnamirim, Recife e Salvador;

Rio de Janeiro – Barbacena, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Lagoa Santa e Rio de Janeiro;

São Paulo – Campo Grande, Guaratinguetá, Guarujá, Pirassununga, São José dos Campos e São Paulo.

Saiba mais em https://www.convocacaotemporarios.fab.mil.br/candidato/index.php