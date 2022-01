Prefeitura convoca nesta terça (11) mais servidores para Saúde

A Prefeitura de Rio Branco anunciou que vai ser decretado no Diário Oficial desta terça-feira, 11, a convocação do Processo Seletivo Simplificado n°03/2021 para contratação de servidores para a atuação na Atenção Primária de Saúde do município de Rio Branco. Na próxima terça-feira, 18, será feita a nomeação. Ao todo, serão convocados 145 profissionais de saúde, sendo:

Auxiliar de farmácia: 53

Agente de vigilância em saúde: 21

Educador social: 2

Técnico em laboratório: 10

Enfermeiro: 13

Psicólogo: 2

Nutricionista: 3

Farmacêutico: 6

Fisioterapeuta: 4

Fonoaudiólogo: 4

Médico clinico geral: 27