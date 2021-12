Saúde convoca servidores ao trabalho para enfrentar surto de gripe em Rio Branco

Em razão do surto epidêmico causado pela Síndrome Gripal, que vem acometendo boa parte da população na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) convoca a todos os servidores de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) a comparecerem aos seus postos de serviço para atendimento do público em geral, conforme quadro abaixo:

31 de dezembro (Sexta Feira) – Uraps e UBSs

1 de janeiro (Sábado) de 2022, Uraps

“Desde já, reiteramos os nossos agradecimentos aos servidores da Semsa que, mesmo em meio a pandemia da covid-19, seja aos feriado ou fins de semana, trabalharam e vem trabalhando com afinco, no sentido de manter os serviços de atendimento com qualidade, respeito e dignidade.

É nosso dever, enquanto Saúde da Atenção Básica estar à disposição em bem atender. É nossa missão enquanto profissionais da área de saúde. Bem sabemos que não é fácil abdicar e abrir mão muitas vezes, de estarmos juntos dos nossos familiares e amigos, principalmente nos momentos de festas comemorativas.

Enfim, é nosso dever atender e estar sempre disponível, principalmente nos momentos mais difíceis quanto o que estamos vivendo.

Que Deus nos abençoe! Um Feliz 2022 para todos e, mais uma vez, muito obrigada pelo apoio sempre de todos vocês, profissionais da saúde”.