Concurso CRM do Acre: inscrições até 20 de janeiro; saiba mais

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) lançou neste fim de ano um concurso público para o cargo de contador e formação de cadastro reserva. O certame é organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Para concorrer à vaga, o candidato deve ter certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, do curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho Regional de Contabilidade.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, e pode ser prorrogado, uma vez, por igual período. O certame ocorre em etapa única, por meio de prova objetiva.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da organizadora do concurso, entre os dias 27/12 e 20/01/2022. A previsão é que a prova seja realizada no dia 13/02/2022 e o resultado final seja divulgado em 08/03/2022.