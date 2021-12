Em Rondônia, seguem abertas as inscrições do processo seletivo Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, que oferta novas vagas nas secretarias municipais de Educação, Assistência Social e Saúde, conforme edital nº 001/2021.

Com níveis técnico ou superior de escolaridade, os profissionais selecionados serão contratados em caráter temporário, sob regime administrativo especial, pelo prazo inicial de um ano, prorrogável por igual período.

Interessados em participar da seleção simplificada devem se inscrever entre os dias 22 e 29 de dezembro de 2021, com envio da documentação requisitada para o e-mail: [email protected]

Os vencimentos estipulados variam de R$ 1.612,17 a R$ 3.486,11 para jornadas de trabalho que alternam entre 15 e 40 horas semanais, a depender do cargo de interesse. Confira as oportunidades ofertadas:

Secretaria Municipal de Educação – nível superior

Nutricionista;

Psicólogo Educacional.

Diversas secretarias – nível superior

Assistente Social – Cras;

Assistente Social – Sede da Semtas;

Psicólogo.

Secretaria Municipal de Saúde

Nível superior

Assistente Social – UBS;

Assistente Social – HPP;

Enfermeiro – UBS;

Enfermeiro – HPP;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Nutricionista;

Odontólogo;

Psicólogo.

Nível técnico

Técnico de Enfermagem – HPP;

Técnico em Enfermagem – UBS;

Técnico em Higiene Dental/Bucal.

Saiba mais em https://concursosnobrasil.com/concursos/ro/2021/12/27/prefeitura-de-pimenteiras-do-oeste-ro-abre-21-vagas-imediatas/