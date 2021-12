O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), lançou um curso on-line de formação para voluntárias do Projeto Mães Unidas. A ação será realizada em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O objetivo é capacitar mães de todo o País para oferecer apoio relacional às gestantes e às mães de crianças com até dois anos, por meio do trabalho voluntário.

A secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Britto, ressalta a importância deste trabalho voluntário em um momento de tanta vulnerabilidade para o público feminino. “Pela primeira vez no País temos uma coordenação específica para a pauta da maternidade. O Mães Unidas foi criado a partir desta iniciativa, com a finalidade de fortalecer os vínculos familiares das mães e gestantes. Queremos possibilitar que elas aprendam sobre o desenvolvimento de suas crianças, ao mesmo tempo em que se sintam acolhidas e apoiadas em suas comunidades”, enfatiza a secretária.

A capacitação é voltada para mulheres com a experiência da maternidade que se habilitam a exercer o trabalho voluntário para prestar apoio relacional e orientar outras mães e gestantes em situação de vulnerabilidade. O curso tem carga horária de 150h e está disponível no site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) na modalidade ensino à distância.

Acesse o curso disponibilizado na Escola Virtual Gov

O curso é dividido em cinco módulos: preparação para o voluntariado; formação e fortalecimento de vínculos familiares; noções de direitos humanos e assistência jurídica; noções de cidadania e assistência social; e, noções de saúde e bem-estar materno infantil.

Conheça o Programa Mães Unidas Mães Unidas

Instituído em 13 de março de 2020 pela portaria n.º 629/2020, o projeto visa promover o fortalecimento de vínculos familiares, da saúde e da cidadania dessas mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade.

Para dúvidas e mais informações:

[email protected]