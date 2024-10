PF deflagra operação para combater abuso sexual infantojuvenil no Acre

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (15/10) a Operação Guardião da Inocência, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Tarauacá/AC, contra investigado de praticar crimes relacionados a abuso sexual infantojuvenil através da internet.

A investigação teve início após investigadores federais identificarem suspeito de adquirir e armazenar arquivos de fotos e vídeos com imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Com a ação de hoje busca-se não apenas obter maiores evidências contra o suspeito, mas aprofundar a investigação no sentido de identificar possíveis outros coautores.

O envolvido poderá responder pelos crimes de posse e disponibilização de arquivos contendo abuso sexual infantojuvenil. Vale ressaltar que o mero ato de armazenar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.