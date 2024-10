Ifac convoca aprovados em concurso para técnico administrativo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) divulgou nesta terça-feira (15) um edital de convocação referente ao concurso público para provimento de cargos de Técnicos Administrativos em Educação (TAE) da instituição. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Os candidatos relacionados no anexo I do edital estão convocados para manifestar sua intenção de lotação nas unidades disponíveis, conforme o anexo II. O processo de escolha de lotação deve ser feito pelo preenchimento de um formulário de intenção (anexo III), o qual deverá ser assinado, digitalizado e enviado ao e-mail oficial do Ifac (disgp.cocmv@ifac.edu.br) no prazo de até três dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital.

Os candidatos que não manifestarem suas preferências serão lotados em qualquer campus, de acordo com as vagas disponíveis para o cargo no qual foram classificados.

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 5, DE 14 DE OUTUBRO DE 2024 – EDITAL COMPLEMENTAR Nº 5, DE 14 DE OUTUBRO DE 2024 – DOU – Imprensa Nacional