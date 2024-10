Servidores técnicos da Ufac aderem paralisação nacional nesta terça e quarta

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau no Estado do Acre (Sintest-AC) informou que os técnicos administrativos da Universidade Federal do Acre (Ufac) irão aderir à paralisação nacional nos dias 15 e 16 de outubro, terça e quarta-feira desta semana. Apesar da suspensão das atividades dos servidores técnicos, as aulas ocorrerão normalmente, conforme destacado no comunicado divulgado pela instituição.

A mobilização, organizada pelos trabalhadores federais da educação, busca pressionar o governo federal em relação a promessas não cumpridas. De acordo com o Sintest-AC, no primeiro dia da paralisação, os servidores participarão de um café da manhã na guarita da UFAC, onde serão discutidos os compromissos não atendidos pelo governo. Já no segundo dia, os debates serão focados em questões internas do sindicato, incluindo pautas trabalhistas e reivindicações da categoria.

A paralisação faz parte de um movimento nacional que busca reforçar a importância dos técnicos administrativos para o funcionamento das instituições federais de ensino, reivindicando melhores condições de trabalho e o cumprimento de acordos anteriores.