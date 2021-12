Na última semana, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), realizou a entrega de presentes da campanha “Faça uma Criança Feliz no Natal” em diversas comunidades carentes do estado.

A Campanha de Natal nascida no coração do governador Gladson Cameli é fruto do trabalho conjunto entre a SEASDHM e o Gabinete da primeira-dama, Ana Paula Cameli, na busca de proporcionar um Natal feliz para crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Em Rio Branco, a campanha arrecadou mais de 1.800 brinquedos.

Na companhia de representantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) e da Companhia de Habitação do Acre (Cohab), a gestora da SEASDHM, Ana Paula Lopes, realizou a entrega de brinquedos para 70 crianças que frequentam o Centro de Educação Infantil Alternativo Pequena Thaysla Jairine.

A titular da pasta também distribuiu solidariedade, em nome do governador, no Educandário Santa Margarida, juntamente com a desembargadora Regina Longuini, representando o Tribunal de Justiça do Acre.

Já a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) acompanhou a equipe da SEASDHM na entrega de brinquedos no ramal do Panorama, localizado no bairro São Francisco.

Em Cruzeiro do Sul

Na segunda maior cidade do estado, a campanha contou com o apoio da primeira-dama municipal, Lurdinha Lima, que, com o esforço e colaboração dos servidores, conseguiu arrecadar mais de 1.000 brinquedos.

A entrega para as crianças do bairro Novo Miritizal contou com a participação de servidores e gestores do Samu, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), da Maternidade e da Coordenação Regional de Saúde, que felicitaram mais de 200 crianças da comunidade.