Com o aumento nos casos de Síndrome Gripal na capital, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai disponibilizar nesta segunda-feira, 27, e no feriado de terça-feira, 28, atendimentos exclusivos para pessoas com gripe.

As Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap´s) que estão realizando atendimentos, nesta segunda-feira, 27, são:

– Urap Eduardo Assmar

– Urap Hidalgo de Lima

– Urap Cláudia Vitorino

– Urap São Francisco

– Policlínica Barral y Barral

E para atendimentos de dispensação de medicamentos, triagem e injetáveis a Urap São Francisco.

Nesta terça-feira, 28, feriado pelo aniversário de Rio Branco, o atendimento à população será:

– Urap Eduardo Assmar

– Urap Hidalgo de Lima

– Urap Cláudia Vitorino

– Urap Vila Ivonete

– Urap Maria Barroso

– Urap São Francisco

– Policlínica Barral y Barral

Nesta segunda-feira também vans com equipes estarão atendendo, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

– Wilson Ribeiro, Betel e Portal da Amazônia

– Belo Jardim I – Casa a casa

– Santa Cecilia e Liberdade

– Tancredo Neves – Trevo

– Joafra e Ruy Lino

– Havan

– Ramal Benfica

– Ramal do Panorama

– Transacreana – Escola Wilson Pinheiro

– Pague Pouco – Manoel Julião

– URAP Vila Ivonete

E das 8h às 17h no Shopping Popular – centro

– Shopping Via Verde – 16h às 22h

– Equipe Noturna – Praça Plácido de Castro – 16 às 22h

– Equipe Noturna – Novo Mercado – 16 às 22h

Sintomas

Os casos de Síndrome Gripal são caracterizados por um quadro respiratório agudo, com pelo menos dois dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. Em crianças, além desses sintomas, está presente a obstrução nasal. Em idosos, devem ser considerados também confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e ausência de apetite.

