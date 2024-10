Primeira edição da Caravana Forma SUS inicia atividades pela Região Norte; agenda no Acre já está confirmada

Nesta quinta-feira (17), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), inicia a Caravana Forma SUS em Manaus. A iniciativa, que irá percorrer todas as regiões brasileiras até março de 2025, promoverá mobilizações em todo o território nacional para atender às demandas da formação dos futuros profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação também busca articular docentes, estudantes, residentes, trabalhadores e gestores do SUS, bem como movimentos sociais em torno da discussão sobre a formação profissional no âmbito da saúde. Em seguida, a Caravana estará no Acre.

Entre os objetivos da caravana está a ampliação das discussões acerca do processo formativo de estudantes de diversos cursos de graduação, a pactuação entre instituições de ensino e serviços de saúde, vivências no SUS por diferentes atores, a garantia da permanência estudantil para grupos mais vulneráveis, além do fortalecimento de atividades e programas que integram ensino, pesquisa e extensão com o mundo do trabalho e a sociedade.

Serão sete paradas – em Manaus, Fortaleza, São Paulo, Florianópolis, Belém, Recife e Brasília –, que irão contemplar todas as regiões, com a previsão de participação de 60 pessoas por estado, que totalizará aproximadamente 1,8 mil envolvidos durante a realização da iniciativa. Cada edição ocorrerá em quatro turnos de trabalho, distribuídos em dois dias de atividades.

Os encontros proporcionados pela Caravana Forma SUS possibilitarão discutir o conceito do SUS como escola; monitorar a execução dos projetos Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde – com o tema Equidade); promover o debate acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação da saúde; além de debater o Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (Coapes) como instrumento de pactuação e organização dos cenários de prática.

Para a secretária da SGTES, Isabela Pinto, a caravana irá estabelecer um diálogo próximo entre a pasta e as entidades participantes sobre as ações desenvolvidas para a formação de profissionais de saúde, além de elencar desafios que são postos para essa qualificação. “Queremos identificar, junto com as pessoas participantes, todas as ações em que devemos trabalhar de forma conjunta e articulada, contribuindo para a permanência de estudantes nos territórios, fortalecendo o vínculo desses futuros profissionais com o SUS”, afirma.

Confira o cronograma:

Cidade-Sede Estados Data Manaus 4 estados (RR, AM, RO e AC) 17 e 18/10/24 Fortaleza 4 estados (RN, CE, PI e MA) 30 e 31/10/24 São Paulo 4 estados (SP, RJ, ES e MG) 11 e 12/11/24 Belém 3 estados (TO, PA, e AP) 05 e 06/02/25 Recife 5 estados (BA, SE, AL, PE e PB) 19 e 20/02/25 Florianópolis 3 estados (RS, SC e PR) 12 e 13/03/25 Brasília 4 estados (MT, GO, MS e DF) 19 e 20/03/25

Victor Almeida

Ministério da Saúde