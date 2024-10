Período de seca faz pesar conta de luz dos pequenos negócios

Pessoas caminham entre vendedores ambulantes vendendo suas mercadorias no centro do Rio de Janeiro, Brasil, 1º de setembro de 2020. REUTERS / Ricardo Moraes

Pessoas caminham entre vendedores ambulantes vendendo suas mercadorias no centro do Rio de Janeiro, Brasil, 1º de setembro de 2020. REUTERS / Ricardo Moraes

Mesmo que o estabelecimento mantenha o consumo, conta de luz deve ficar mais cara em outubro por conta da bandeira vermelha

Por Cibele Maciel

Até o fim do mês de outubro, a conta de energia dos consumidores, entre eles, pequenos negócios deve ficar mais cara. Isso porque está em vigor a bandeira tarifa vermelha patamar 2, uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ocasionada pela seca e baixa nos reservatórios de água. Mesmo que mantenham o atual nível de consumo, pequenos estabelecimentos vão gastar mais com a conta de luz.

Para reduzir o impacto dessa determinação, o Sebrae elencou uma série de iniciativas e disponibiliza capacitações para diminuir o preço com o gasto de energia.

De acordo com o Sebrae, 79,4% dos pequenos negócios não possuem fontes alternativas de obtenção de energia e 54,7% dos empreendimentos ainda não implementam algum plano ou política interna de redução de consumo. Os dados foram obtidos pelo Programa Sebrae Energia, a partir do diagnóstico do perfil energético feito com mais de 1.200 empreendedores de diversos segmentos desde abril de 2023.

Como economizar

Atento às necessidades das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais (MEI), o Sebrae desenvolveu a Jornada Consumo, Custo e Geração de Energia. Nela o empresário consegue conhecer o perfil energético da empresa, receber análise da fatura, fazer inventário energético, entre outras ações. Com as informações, é possível tomar a decisão quanto à gestão energética, identificando mais facilmente alternativas para economizar.

Ao fazer o diagnóstico, o empresário pode descobrir formas de economizar com energia. “Atualmente, a Jornada mapeia quatro oportunidades para o empresário escolher a partir de sua realidade: adesão à Tarifa Branca, Assinatura de Energia, Mercado Livre de Energia ou Geração Própria (que requer investimento em placas solares)”, explica Carolina Moraes, analista de Competitividade do Sebrae.

Clique aqui para enviar a conta de energia do estabelecimento e obter um relatório personalizado com essas oportunidades.

Com mudanças simples, é possível melhorar a produtividade do negócio, diminuir o impacto ambiental e ainda reduzir custos.

Dicas do Sebrae para uso racional da energia

Troque lâmpadas convencionais por LED e invista em equipamentos energicamente eficientes. O custo inicial pode ser compensado pela economia a longo prazo.

Capacite sua equipe sobre práticas de economia de energia. Pequenas ações, como desligar dispositivos quando não estão em uso, fazem grande diferença.

Utilize tecnologias como sensores de iluminação e sistemas automatizados para controlar luzes e equipamentos ligados, garantindo que a energia seja usada apenas quando necessária.

Avalie a viabilidade de adotar fontes de energia renovável, como painéis solares.

Certifique-se de que equipamentos e instalações estejam em perfeitas condições. A manutenção regular previne desperdícios causados por falhas ou mau funcionamento.

Gestão energética do negócio

O Sebrae disponibiliza conteúdos exclusivos sobre eficiência energética por segmentos, como padarias e cafeterias, pet shops, salões de beleza, indústria de alimentos perecíveis entre outros. Também oferece orientações e dicas estratégicas de como eliminar gastos desnecessários com energia elétrica na empresa.