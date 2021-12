27% das acreanas não darão o que o filho pediu neste Natal

AO estudo feito pelo Trocando Fraldas com mais de 5.000 mulheres entre 11 e 19 de outubro de 2021 lembra que no natal, uma das épocas mais esperadas do ano, acontece no dia 25 de dezembro. E assim que o mês de dezembro inicia, as pessoas já começam a pensar nos presentes de natal. E a prioridade das mamães são sempre os pequeninos, que em muitos lares brasileiros, aprendem sobre a existência do papai noel e acreditam em toda a fantasia que o natal traz, incluindo o presente que o bom velhinho deixa embaixo da árvore.

Porém, devido a grande divisão social do Brasil, não são todas as famílias que têm condições de presentear suas crianças no natal. E conforme constatamos em nosso mais recente estudo, 30% das brasileiras não poderão presentear seus filhos neste natal. Já entre as mulheres dos 35 aos 39 anos, 73% das entrevistadas conseguirão presentear seus filhos.

No Acre 27% das mães não puderam comprar nenhum presente a seus filhos, situação que é também vista na grande parte do Brasil, já que 65% das mulheres dos 40 aos 49 anos não poderão dar o presente que o filho pediu.

Já entre as mulheres dos 18 aos 24 anos, pelo menos 56% delas poderão presentear o filho com o presente desejado.

No Distrito Federal e no Rio de Janeiro, 61% e 59% respectivamente, irão dar o presente desejado pelos pequenos.

Em São Paulo o percentual é de 52%, e 51% no Espírito Santo.

Rondônio é o estado em que menos famílias poderão dar o presente desejado a seus pequenos, com 29% das entrevistadas.



Acesse o estudo completo em https://www.trocandofraldas.com.br/estudo-festas-de-fim-de-ano/