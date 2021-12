Os municípios de Flores de Goiás (GO) e Rodrigues Alves (AC) agora fazem parte do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). As adesões das cidades foram publicadas nesta terça-feira (22), no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Flores de Goiás (GO) tem cerca de 12 mil habitantes – cerca de 75% da sua população se autodeclara negra. Já na cidade acreana de Rodrigues Alves, dos 15 mil habitantes, 78% são negros.

O titular da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNPIR/MMFDH), Paulo Roberto, comemorou a chegada dos novos municípios ao Sistema e lembrou que no mês de novembro participou de um mutirão no Estado de Goiás para apresentar os benefícios para os municípios ao aderirem ao Sinapir.

“Apresentar in loco o Sistema aos gestores municipais e estaduais tem dado resultado e as adesões estão, pouco a pouco, sendo publicadas. Estamos contentes porque mais uma cidade de Goiás e mais uma do Acre passarão a ter uma política concreta de promoção da igualdade racial”, disse o secretário.

Balanço

Com a entrada das cidades, o Sistema conta agora com a participação de 24 estados, o Distrito Federal e 144 municípios.

Sobre o Sinapir

O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial é uma forma de organização e de articulação voltado à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país.

Sinapir: saiba o que é, como aderir e quais os benefícios para estados e municípios

Campanha de fortalecimento

Em 2021, o MMFDH lançou uma campanha nacional para o fortalecimento do sistema. Como parte da ação, foi publicada, no dia 18 de junho, portaria que flexibilizou as regras de adesão. Com o ato, o prazo de conclusão do processo passou a ser de 60 dias, no máximo, a contar da publicação da adesão ao Sinapir no Diário Oficial da União.