Fórum Empresarial inicia estudos para reduzir custo da habitação popular no Estado do Acre

O Fórum de Desenvolvimento e Inovação do Estado do Acre firmou um termo de cooperação técnica com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), para realizar estudos e análise dos projetos das tipologias de habitação térrea. O protocolo foi assinado nesta quinta-feira, 4, na sede da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), em Rio Branco.

O objetivo é propor racionalização e otimização da execução de obras civis nos sistemas construtivos propostos para construção de 500 casas populares na Cidade do Povo e 250 casas em Xapuri, projetos aprovados pela Caixa Econômica Federal.

O Fórum irá elaborar o planejamento detalhado das etapas das obras e dos estudos que visam à otimização e ao melhor aproveitamento de materiais, com redução de desperdícios e aumento da produtividade. A Fieac e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre (Sinduscon) também são parceiros na iniciativa.

Atualmente, o projeto está na fase de elaboração de ensaios, que consiste na criação de modelos residenciais com a melhor qualidade e o menor custo de recursos financeiros.

“O Fórum contratou o estudo setorial das três tipologias para pactuar a colaboração entre as partes, o que precisa agora é fazer os ensaios. O Sinduscon vai ceder os insumos, a Funtac e a Seict vão fazer os ensaios. Então, é uma colaboração de todo mundo para que a gente, ao final, tenha os ensaios feitos e tenha o estudo setorial pronto, que vai subsidiar com três metodologias de visão da racionalização e financiamento dos recursos para as unidades habitacionais, para as três tipologias, tanto na Cidade do Povo como em Xapuri”, explicou a coordenadora do Fórum, Tíssia Veloso.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou que o estudo piloto vai servir para o embasamento de demais obras em todo o estado, promovendo mais êxito nos programas de habitação. “Por meio da Funtac, estamos garantindo o fomento; um estudo será apresentado aos empresários da construção civil, apontando as melhores formas e práticas de edificação nesses modelos”, afirmou Mesquita.

No trabalho de pesquisa aplicada, a Funtac vai realizar estudos de traços de concretos para os diversos tipos de cimento e fabricantes, traços de argamassa para assentamento, graute (microconcreto de alta resistência), revestimentos (reboco e emboço), ensaios de tijolos cerâmicos de oito furos e ensaios de blocos cerâmicos e blocos de concretos de diversas dimensões e indústrias de pré-moldados fornecedores.

Ainda de acordo Mesquita, como segmento competitivo, os custos de uma obra na construção civil impactam diretamente nos resultados. Materiais, impostos, folha de pagamento e outros pontos fazem toda a diferença no preço entregue ao cliente final e, consequentemente, no lucro da empresa e geração de emprego e renda.

A presidente da Funtac, Iuçara Souza, lembra que o Estado contribui com o setor, que é fundamental para a economia, com desenvolvimento tecnológico. “A cada inovação, fica mais fácil desenvolver e executar projetos construtivos que auxiliam na celeridade e economia de recursos, permitindo obras seguras com menores custos de investimentos”, disse.