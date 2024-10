ASTÉRIO MOREIRA —

A Transparência Brasil realizou uma análise cruzando os dados dos municípios que receberam as controversas emendas PIX com os resultados eleitorais, revelando o óbvio: 93% dos prefeitos reeleitos ou que conseguiram eleger seus sucessores foram beneficiados com as emendas PIX. Choveu milhões de reais nas contas das prefeituras.

Esta constatação reforça a ideia de que as eleições de 2024 foram caracterizadas pelo uso estratégico do aparato das máquinas públicas, favorecendo aqueles que estão no poder. No entanto, não há espaço para lamentações. Mas, também, não há vergonha para qualquer candidato que perdeu a eleição nestas condições.

O resultado já foi devidamente reconhecido pelos candidatos não eleitos e pela Justiça Eleitoral. Apesar de questionáveis do ponto de vista moral, tais práticas não são ilegais. “Ilegais” entre aspas porque a CGU e o STF querem as prestações de contas para saber se teve desvio ou não. Imaginar que ninguém será punido remete aos primeiros dias da Operação Lava Jato. Quem não lembra?!!

“As emendas PIX devem ser transparentes e rastreáveis”. (Flávio Dino, ministro STF)

. Só recordando:

. A decisão de Flávio Dino responde a uma ação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que alega que essas emendas individuais impedem a fiscalização de órgãos de controle.

. Os principais nomes na disputa pela presidência da Câmara Municipal são Samir Bestene e Elzinha Mendonça, do PP, e Joabe Lira, União Brasil.

. Dificilmente haverá chapa única, ou seja, consenso!

. O presidente atual da Mesa Diretora, Raimundo Neném (PP) não tem a menor chance de continuar no cargo.

. Para a 1ª Secretaria, o nome do vereador Antônio Morais (PL) aparece bem-posicionado.

. Morais está indo para o 5º mandato de vereador, é sério e experiente, inclusive, foi um dos melhores presidentes que a Câmara já teve.

. Um dos assessores mais próximos do prefeito Tião Bocalom (PL) garantiu que ele não vai se meter na disputa pela presidência da Câmara como fez no primeiro mandato.

. Da parte do governador Gladson Cameli a mesma coisa!

. O deputado Arlenilson Cunha (PL) está percorrendo todo o interior agradecendo os votos dados aos seus candidatos a prefeito, vice e vereadores.

. Assim é que se faz, e não ficar esculhambando com quem perdeu a eleição como se não tivesse uma próxima a menos de dois anos.

. A propósito, é muito cedo para se discutir quem será eleito governador ou senador em 2026.

. Como diz o velho ditado:

. “Muita água vai passar por baixo da ponte do Caipora”.

. A aliança política que elegeu Bocalom foi definida poucos dias antes das convenções; a princípio, o PP iria com Marcus Alexandre.

. Quem não lembra?

. Na verdade, na verdade, é hora de os deputados estaduais e federais começarem a se mexer para não irem na balsa.

. Um ano e meio passa voando!

. Ninguém pode duvidar é que:

. O prefeito Tião Bocalom é um candidato fortíssimo a governador (se resolver disputar); quem o subestimou, perdeu!

. A “direita” tem uma nova identidade no Brasil, não a extrema-direita!

. Bem lembrado, não é papel do “pastor” Silas Malafaia esculhambar com o Bolsonaro; nem com ninguém; contar que o Bolsonaro chorou com medo de ser preso é uma covardia e quebra de confiança.

. Melhor seria ter ido se confessar com um padre!

. Bom dia!