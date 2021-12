PRF realiza educação para o trânsito na rodoviário de Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta véspera de Natal, sexta-feira (24), atividade de educação para o trânsito no terminal rodoviário internacional da capital acreana.

A ação faz parte da Operação Rodovida e visa conscientizar os motoristas e passageiros de ônibus interestaduais sobre uma viagem segura nas rodovias federais e a importância da colaboração de todos para um trânsito mais seguro. No evento, policiais embarcam nos ônibus e fazem apresentação aos passageiros sobre a importância do uso de cinto de segurança e aos motoristas sobre as normas de trânsito que devem ser obedecidas para se chegar em segurança ao destino. Além disso, os motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia.

Os policiais ainda aproveitaram para fazer a fiscalização de rotina e as verificações da documentação dos passageiros. Durante este procedimento, uma mãe foi flagrada viajando com um filho utilizando documentos de outro para comprar a passagem e embarcar no ônibus, caracterizando o crime de falsa identidade, o que levou os policiais a lavrarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), liberando a passageira sob a condição de esta assumir o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal quando intimada.

As ações da Operação Rodovida foram iniciadas em 10 de Dezembro e irão acontecer até 06 de Março, após o carnaval. Neste período a PRF estará realizando diversas ações de reforço na segurança viária, visando a redução de acidentes e mortes.