Covid-19: Acre segue na bandeira amarela até 31 de janeiro temendo variante Ômicron

O governo do Acre publicou nesta quinta-feira, 23, o Decreto nº 10.926, que determina, no âmbito da execução do Pacto Acre Sem Covid, a imediata classificação do Nível de Risco de todas as três regionais de saúde para o Nível de Atenção (bandeira amarela), até 31 de janeiro de 2022.

A medida foi tomada visando pontos importantes de resguardo à saúde da população, considerando a instabilidade nas bases de dados do Ministério da Saúde, que acarreta subnotificação do número de casos da doença, além da confirmação dos casos provocados pela variante Ômicron no Brasil, o não alcance dos níveis ideais preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na vacinação, mesmo com todos os esforços do Estado; e também por vários outros pontos elencados, como a dificuldade de monitoramento de todos os viajantes, a proximidade das festas de fim de ano, e as interações na região de tríplice fronteira com aumento importante de casos.

O Nível de Atenção (bandeira amarela) permite o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 50% da capacidade de público.

Confira o decreto completo.