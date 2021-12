Com novo programa de emprego, setor produtivo diz que Acre pode ter a melhor década para o desenvolvimento nos últimos 50 anos

Em uma ação ousada e de total compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Acre, o governador Gladson Cameli lançou, nesta sexta-feira, 17, o Programa Melhor Emprego. A iniciativa liderada pelo governo do Estado tem como principal objetivo criar mecanismos e buscar alternativas, em parceria com a iniciativa privada, que resultem em mais oportunidades para a população por meio da geração de emprego e renda.

Nesta sexta-feira, 17, o governo do Acre lançou o Programa Melhor Emprego Foto: Neto Lucena/Secom

Entre as medidas anunciadas pelo próprio governador durante apresentação do programa está a prospecção dos 50 maiores grupos empresariais do país. A ideia é apresentar as potencialidades, dar segurança jurídica e criar um ambiente extremamente favorável para instalação de novos empreendimentos no Acre.

Transformar a atual situação econômica está entre os maiores desafios do governador Gladson Cameli. Baseado em pesquisas de opinião pública, o chefe de Estado mostrou, estatisticamente, que o desemprego é o principal problema a ser superado no Acre.

“Temos que melhorar os indicadores econômicos e sociais. Esse programa vem para nos ajudar a mudar a realidade e dar mais oportunidade para a juventude. Precisamos fazer com que as pessoas possam voltar a sonhar e acreditar em dias melhores. O Acre é uma terra muito abençoada e precisamos nos unir para que possamos aproveitar essa riqueza que nós temos”, afirmou.

Ciente do anseio popular, o governo faz a sua parte. Para este mês, está previsto o lançamento do edital de concurso público com de 150 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar. Já o próximo ano será marcado pela execução de grandes obras de infraestrutura nos 22 municípios. Somente os investimentos milionários do Estado contribuirão com o surgimento de quase 30 mil novos postos de trabalhos diretos e indiretos.

Destaque para área da Saúde. Até fevereiro de 2022, o governo licitará 48 projetos, que somam R$ 280 milhões, para a melhoria da rede pública hospitalar. A construção do primeiro viaduto da capital, no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas, e da Orla do Bairro 15 trará mais modernidade viária, qualidade de vida e injeção de mais de R$ 80 milhões na economia local.

Cameli aproveitou o evento para relembrar os principais avanços de sua gestão nos últimos três anos. Neste período, dois novos hospitais foram construídos, o número de leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) triplicou e o governo recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina para proteger a população da Covid-19. Na Educação, apesar da pandemia, as aulas nas escolas estaduais continuaram por meio da TV, rádio e internet, professores receberam notebooks e internet, além da criação do prato extra da merenda escolar para mais de 160 mil estudantes. O trabalho árduo na Segurança Pública colocou o Acre como o estado que mais reduziu o número de homicídios nos nove primeiros meses de 2021.

Cameli aproveitou a oportunidade para falar sobre os avanços alcançados em sua gestão e confirmou novos investimentos Foto: Neto Lucena/Secom

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, o sucesso do Melhor Emprego depende, entre outros fatores, da garantia de infraestrutura necessária para atrair investidores, responsabilidade assumida pelo Estado. “A vinda dessas empresas não passa somente pela redução de incentivos fiscais. Mas por questões estruturais de maior amplitude, como é o caso da capacitação de mão de obra qualificada, facilitação de acesso ao crédito e identificação dos maiores gargalos de infraestrutura. Da nossa parte, estamos empenhados para vencer esses obstáculos”, enfatizou.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro, parabenizou o governo pela elaboração do projeto e mostrou-se bastante entusiasmado com os novos rumos do estado. “O que estamos vendo de investimento neste estado, eu digo com toda a segurança, teremos os melhores dez anos dos últimos cinquenta”, comemorou.