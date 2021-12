Com investimento de R$ 3 milhões, governo fortalece agricultura

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), iniciou a entrega de equipamentos com investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões para fortalecer a agricultura familiar. Na manhã deste sábado, 18, um caminhão baú, 260 caixas plásticas para transporte e 52 caixas térmicas foram entregues no Projeto de Assentamento Zaqueu Machado, para o grupo Horta Nativa, que trabalhar na produção de hortaliças e frutas.

São aproximadamente 36 famílias de Capixaba beneficiadas com um valor total investido de R$ 474.498,76. O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani esteve presente na entrega. “Essa iniciativa do governo é para que os comunitários possam ter autonomia nos seus processos produtivos, principalmente com relação ao escoamento dos produtos. Melhorar a qualidade de vida e trabalho dessas pessoas é também reduzir a pressão sobre o desmatamento”, argumentou.

A inciativa faz parte do Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC), que consiste em um instrumento de inclusão dos pequenos produtores na política de governo, para que eles tenham a oportunidade de aperfeiçoar os processos das cadeias de valor escolhidas, tornando a propriedade produtiva e proporcionando a inserção no mercado de forma eficaz.

Os IPCs fazem parte das ações do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioambiental do Acre (Proser) financiado pelo Banco Mundial (BIRD). “Garantir a segurança alimentar da comunidade e desenvolver potencialidades produtivas, gerar emprego e renda. Esse também é papel da gestão ambiental. Precisamos cuidar da Amazônia e também das pessoas que nela vivem”, complementou Israel Milani.

Estiveram presentes na solenidades de entrega o prefeito do município de Capixaba, Manoel Maia, o vice-prefeito Richard Lima, o presidente da Câmara de Vereadores de Capixaba, Amilton Cunha da Costa, a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Joice Nobre, o diretor do Instituto de Meio Ambiente (Imac), Renê Fontes, além de vereadores, secretários municipais e comunitários.

Com entusiasmo, o coordenador do grupo Horta Nativa, Laedes Felix da Silva, agradeceu o apoio do governo. “Nós vamos melhorar muito a nossa produção e essa iniciativa nos orgulha muito. Estamos muito agradecidos pelo caminhão e pelas caixas para armazenar nossos produtos da forma correta. Agora nossas verduras vão chegar na feira limpinhas, sem lama ou poeira”, disse o comunitário.