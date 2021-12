Gabriel Freire –

O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do governo do Estado, em parceria com as prefeituras, para o melhoramento e recuperação de estradas vicinais. O objetivo é criar condições necessárias para o fortalecimento do agronegócio, escoamento da produção agrícola e garantir o acesso das comunidades aos meios urbanos e a benefícios como educação e saúde.

O Estado recebeu do governo federal uma frota de 90 máquinas pesadas para serem empregadas na execução de obras de infraestrutura urbana e rural nos municípios. Foram enviados R$ 36,7 milhões em equipamentos, como escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteira, caminhões basculantes e semirreboques. Além disso, foram repassados ao governo do Estado, por meio da bancada federal, cerca de 94 milhões de reais para melhoramento de ramais.

O Deracre trabalhou no melhoramento de mais de cem ramais em Rio Branco. Foram recuperados, em 2021, mais de 600 quilômetros em estradas vicinais na capital e investidos R$ 11,2 milhões para garantir serviços de regularização de plataformas, execução de aterros em pontos críticos e abaulamentos com saídas d’água.

Há cerca de 25 anos, moradores da AC-90, região da capital com população estimada de 27 mil pessoas, pediam intervenções nos ramais locais para escoar a produção. Durante o verão amazônico, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), intensificou os serviços de recuperação e reabertura das vias, raspagem, desvio de águas superficiais, limpeza de bueiros e estabilização do solo.

Cerca de três mil moradores do Projeto de Assentamento (PA) Oriente utilizavam o Riozinho do Rola e Rio Iaco como meio de transporte para escoamento da produção agrícola e receberam melhorias em 247 quilômetros de ramais.

“Tenho 54 anos e nunca tinha visto uma máquina passando em frente à minha casa; agradeço a equipe do Deracre, que trabalha com muita dedicação para dar acesso a estas comunidades carentes”, conta a presidente da Associação Nova Vida do Recife, Antônia Alcineide.

Para o presidente da associação de moradores Pôr do Sol, José Domingo, os trabalhos nos ramais na atual gestão têm sido essenciais. “É a primeira vez que um governo promete e vem fazer de fato. Aqui a gente perdia até a castanha que juntava porque o acesso era quase zero. Pela água ninguém tem condições de comprar combustível para navegar três, quatro dias pelo Riozinho”, afirmou.

Frentes de serviços do Deracre se empenharam para garantir o acesso das pessoas. Foto: Ascom/Deracre

Segundo Roberto Camarão, engenheiro responsável pela execução dos trabalhos, as frentes de serviço do Deracre se empenharam para garantir o acesso das pessoas e melhorar a trafegabilidade nos ramais. “Quando colocamos as máquinas do Deracre nos ramais do PA Oriente, vimos o brilho no olhar das pessoas novamente, elas viviam há anos isoladas”, relata o engenheiro.

PA Carão

No PA Carão, 231 famílias do foram contempladas com serviços de melhorias nos ramais.

Roseli Silva, moradora do Ramal Vitória, foi beneficiada com os serviços do Deracre e afirma que antes era difícil sair do ramal. “Para levar as crianças para a escola, tinha que sair descalço na lama, e para trazer os produtos da cidade era muito difícil”, relembra.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, no projeto vivem muitos produtores rurais que necessitavam de acesso para escoar a produção. “A chegada do governo Gladson à comunidade garante o acesso e a trafegabilidade dessas famílias, que necessitavam vender seus produtos nos mercados municipais. E, quando realizamos esse trabalho, todos são contemplados: é o produtor que ganha, é o consumidor que vai ter o produto na mesa”, enfatiza o presidente.

Foram recuperados em 2021, mais de 600 km em estradas vicinais na capital. Foto: Ascom/Deracre

Para a execução dos serviços foram utilizados 29 equipamentos, entre máquinas destinadas pelo governo federal como, tratores-esteiras, motoniveladoras, pá carregadeiras, caminhões-caçamba, retroescavadeiras e carros de apoio. A quilometragem recuperada nos ramais dos projetos de assentamento é: Oriente, 247 km; Carão, 146,7 km; Barro Alto, 26,2 km; Figueira/Ribeirinhas, 167,2; e Moreno Maia, 13 km.

“Toda a obra totaliza em torno de 600 quilômetros; realizamos a recuperação dos pontos críticos, fizemos a instalação de bueiros, melhoria das vias e limpeza das saídas de água”, relata o diretor de Operações do departamento, Ronan Fonseca.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque, foram construídas cerca de 82 pontes nos ramais da capital. “Além dos ramais, recuperamos as pontes que estavam deterioradas e, graças ao empenho dos agentes técnicos do Deracre e da união de todos, conseguimos garantir mais acesso para essas famílias”, afirma.