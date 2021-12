Dando início ao projeto de realização de exames de média complexidade nos municípios, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu nesta quarta-feira, 15, em Marechal Thaumaturgo, um mutirão de exames de endoscopia. As ações ocorrem em parceria com a gestão municipal.

O acesso ao município só é possível por meio de transporte aéreo ou fluvial, e localiza-se a cerca de 641 quilômetros da capital, levando em torno de 10 horas de trajeto.

“É uma forma de proporcionar conforto aos pacientes que aguardavam na lista de espera, sendo que, se não houvesse essa ação, eles teriam que se deslocar até Cruzeiro do Sul”, pontuou a diretora do Complexo Regulador da Sesacre, Nadine Moraes.

Aguardavam na lista de espera cerca de 35 pacientes, dos quais foram atendidos 23, que serão acompanhados pela unidade de saúde do Estado. Os demais pacientes estão incluídos para os próximos mutirões.