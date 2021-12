Concessão do Complexo Industrial em Tarauacá é assinada por Gladson

O governador Gladson Cameli realizou, nesta quinta-feira, 16, mais uma entrega de um grande empreendimento no estado. Por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict) foi pactuada a assinatura do contrato de concessão de uso do Complexo Industrial de Tarauacá.

O empreendimento possui entre valor do terreno, benfeitorias (construções) e equipamentos, mais de R$ 18,5 milhões.

No ato de assinatura, o governador Gladson Cameli agradeceu a confiança de todos os que estão investindo recursos para que este empreendimento possa finalmente alcançar seu objetivo, que é a geração de emprego e renda.

Cameli agradeceu a confiança de todos os que estão investindo recursos para que este empreendimento possa finalmente alcançar seu objetivo, que é a geração de emprego e renda. Foto: Diego Gurgel/Secom.

“Essa concessão feita pelo Estado vai possibilitar que a empresa gere 200 empregos. E são empreendimentos como este que queremos incentivar cada vez mais, para que a nossa população possa viver com dignidade, trabalho garantido e qualidade de vida”, enfatiza Gladson Cameli.

A empresa entrará com investimentos financeiros de contrapartida para que o Complexo Industrial inicie suas atividades.

“Fico muito feliz em receber em nosso município mais uma empresa que, futuramente, vai gerar novos postos de trabalho para a nossa população que tanto necessita”, ressaltou a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Menezes.

A assinatura do contrato concede à empresa Kaya Indústria Imp. e Exp. Ltda. um Complexo Industrial composto por terreno, construção, benfeitorias e uma linha industrial para serragem de madeiras, medindo 9 metros, contendo picadores e compressores de ar, instalada em uma planta industrial medindo 40.831,19m². O complexo está situado no Parque Industrial de Tarauacá – Gleba Corcovado, localizado em uma área medindo 88.570,20m².

Segundo o diretor de Indústria da Seict, Erisson Calixto, essa concessão visa à expansão dos trabalhos, contribuindo para o fortalecimento e consolidação da atividade industrial no município de Tarauacá e região. “Essa entrega é uma das ações governamentais de incentivo à Indústria Acreana, que objetiva o fomento à economia local”, destaca o diretor de Indústria.

Benefícios

A entrega vai possibilitar a ampliação do número de empregos na região, através da geração de novos postos de trabalho e ampliação dos existentes, vinculados à ampliação da planta industrial e de toda a cadeia produtiva da regional.