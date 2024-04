Aberta as inscrições no concurso do Detran; salários chegam a R$ 9 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran). O certame vai oferecer 91 vagas para os caros de assistente de trânsito, analista de sistema, contador, pedagogo, engenheiro civil, agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito.

Os salários de quase todos os cargos, onde é exigido curso superior, é de R$ 3.415,71, menos o de engenheiro civil que chega a R$ 6.561,76. Com o acréscimo de vantagens, como gratificação de trânsito, os valores ultrapassam os R$ 7 mil. No caso dos engenheiros, o vencimento chega a mais de R$ 9 mil.

As vagas de assistentes de trânsito são para Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Tarauacá e Rodrigues Alves. A capital acreana tem vagas ainda para analista de sistema, contador, pedagogo, engenheiro civil, agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador.

Cruzeiro do Sul dispõe de vagas para examinador e agente. Já Brasileia possui uma vaga destinada para agente de autoridade de trânsito (veja abaixo).

Para se inscrever a partir de hoje até o dia 23 de maio é preciso acessar o endereço eletrônico da banca contratada para realizar o concurso: www.institutoaocp.org.br.

Começa neste terça e vai até a próxima sexta-feira, 26, o prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição que custa R$ 80 para todos os cargos.

Confira abaixo as vagas para cada município e as demais informações no edital do concurso.