Macacos fazem ‘arrastão’ e pegam alimentos dos visitantes em parque

Um grupo de macacos do Parque Nacional Água Mineral de Brasília foram flagrados fazendo uma espécie de ‘arrastão’. Em um momento de distração dos visitantes, os animais aparecem abrindo mochilas para pegar potes e comidas no último dia 13.

A cena foi gravada e compartilhada nas redes sociais pelo publicitário Victor Gabriel Rodrigues, de 28 anos. Nas imagens, um dos macacos aparece com um pacote de salgado em cima de uma árvore. Por sinal, o publicitário contou que havia ouvido sobre a ocorrência de casos semelhantes no local, segundo o Correio Braziliense.

Veja:

“Eu já tinha ouvido de vários amigos que tinham sido roubados pelos macacos, mas nunca tinha visto”, disse.

O jovem, que estava com amigos no local, relatou que precisou mudar de lugar, de acordo com as orientações dos guardas ambientais. Os profissionais ainda recomendaram que o grupo fechasse as mochilas e bolsas.

Ainda conforme a publicação, os animais já reconhecem embalagens e potes de comida por conta do contato com as pessoas no parque.