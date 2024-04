Jacquin reclama de pessoas de “bermuda e chinelo” em seus restaurantes

Erick Jacquin costuma aparecer na televisão vestido de terno completo, e parece querer algo bem parecido dos clientes de seus restaurantes. O chef de cozinha compartilhou um vídeo no Instagram e reclamou da forma como as pessoas se vestem para ir aos estabelecimentos dele.

“Por que vocês vão no meu restaurante de regata, de bermuda e de chinelo? Vocês acham que eu iria à praia de terno e gravata?”, questionou o chefe. Ele disse ainda que os clientes “fazem a mesma coisa” com ele quando escolhem um dress code diferente do esperado para um restaurante de luxo.

Jacquin ainda comparou a forma de se vestir de mulheres e homens no local. “As mulheres todas bonitas e você de regata, uma bermuda feia, chinelo e todo cabeludo. De boné? Pelo amor de Deus”, criticou o chef.

Ele disse ainda que o lugar desse tipo de vestimentas é na praia e que está errado usar roupas sociais na praia. Para ilustrar a decisão errada, ele ainda deu um mergulho no mar de terno completo.

“Cada lugar tem o tipo de roupa que você deve usar para frequentar. Aqui (na praia) é de bermuda e chinelo, no Les Présidents, no Ça-Va, é de terno. Pode ser sem gravata, mas é bonito.”

Jacquin dividiu opiniões

Nos comentários do vídeo, as opiniões dividiram o público. Enquanto muitas mulheres concordam com o apontamento do jurado do Masterchef Brasil, muitos homens discordaram completamente.

“Acho o discurso um pouco conservador. Chinelo e regata até entendo, mas bermuda devia ser liberado. Esse é um país tropical. Fui ao Ça-Va de bermuda e pediram gentilmente para que eu ocupasse a varanda e não o salão. Respeitei, mas achei um certo exagero”, comentou um deles.

Outro opinou: “O importante é pagar a conta… Às vezes o cara que tá de bermuda e chinelo está bem melhor do que o de terno”. Um terceiro contou uma experiência que teve em um dos restaurantes do chef.

“Eu era turista em São Paulo e fui do jeito que eu geralmente ando, estava de bermuda e sandália e não sabia. (risos) Me expulsaram, mas não fiquei com raiva, nem nada. Achei desnecessário, mas entendi. (risos). Voltei à noite com roupas mais adequadas”, detalhou.