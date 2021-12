Governador dá ordem de reconstrução da torre da RDA de Tarauacá

O governo do Estado fará um investimento de R$ 120 mil para recuperar a torre de transmissão da Rádio Difusora de Tarauacá. Na manhã desta quinta, 16, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço da obra que tem a previsão de conclusão em 15 dias.

“A Rádio Difusora faz parte da memória afetiva de todos os acreanos. O desejo da nossa gestão é ampliar e modernizar todas as nossas emissoras públicas. É importante que a população dos lugares de mais difícil acesso possam receber informações relevantes sobre os nossos serviços públicos com qualidade”, afirmou o governador.

A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, participou da solenidade e ressaltou a importância da iniciativa.

“O rádio é ainda o principal meio de comunicação no Acre. E o governo tem uma extrema preocupação para que a população tenha acesso às informações de saúde, educação e outros serviços públicos. A pandemia mostrou que essa comunicação é essencial e se tornou um dos pontos principais de apoio à população. O propósito do governo é expandir cada vez mais esse serviço”, disse ela.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, explicou que há 30 dias um vendaval derrubou a torre de transmissão e toda a região de Tarauacá ficou sem a rádio.

“Vamos iniciar a obra em cinco dias e com mais 10 dias estará pronta. A Seinfra tem atuado por ordem do governador Gladson Cameli com o máximo de rapidez e eficiência para resolver as demandas que surgem no estado”, destacou Cirleudo.

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, também comentou a importância da obra para o município. “Gratidão ao governador por estar dando ordens de serviços para recuperação prédios públicos em Tarauacá. Isso valoriza a autoestima da população do nosso município e melhora a prestação dos serviços públicos”, finalizou a prefeita.