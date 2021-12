Gabriel Freire –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem realizado melhorias no ramal do Pantico, variante do Ramal do 21 – Favo de Mel, em Sena Madureira. A ação tem sido executada nesta semana e conta com a utilização de uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, uma motoniveladora e um caminhão basculante.

Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento de 4,5 quilômetros de ramal, com serviços de saída d’água, realização de aterros em pontos críticos, retiradas de atoleiros e nivelamento de superfície. De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, trata-se de uma determinação do governador Gladson Cameli e os serviços beneficiam as famílias que necessitam de mais trafegabilidade para realizar o escoamento da produção.

“Em 2021, o Deracre recuperou mais de 800 quilômetros de estradas vicinais no município, fizemos serviços de alargamento de pista, rebaixamento de ladeiras e limpeza dos ramais; agora estamos trabalhando para garantir a trafegabilidade dos produtores”, enfatizou o presidente.

Apesar das chuvas na região, o Deracre tem continuado com serviços de melhorias nos ramais. Para o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena Madureira, a iniciativa da autarquia tem sido essencial para os produtores rurais.

A presença das máquinas tem garantido reparos essenciais para os moradores. Foto: Ascom/Deracre

“Esse ramal atende muitos produtores rurais, que trabalham com criação de bovinos, produção de pescados, entre outros”, afirmou o engenheiro.

Para o agricultor Célio Teixeira, esse trabalho do Deracre e a chegada das máquinas tem garantido os reparos essenciais para a estrada. “Ainda que esteja chovendo bastante, o Deracre tem feito o seu trabalho de uma forma muito positiva, melhorando a vida dos produtores rurais que dependem dos ramais para escoamento das produções”, enfatizou o agricultor. As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.