O Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) foi o grande homenageado da sessão solene de outorga de entrega de Título de Cidadão Acreano e Moção de Aplausos, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizada na manhã desta sexta-feira, 17, no Teatro Universitário (Campus da UFAC).

No total, foram quatro Moções de Aplauso à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), sendo uma destas ao titular da pasta, Paulo Cézar Rocha dos Santos, uma para todos os operadores dos órgãos Sistema de Justiça e Segurança Pública, uma para a rópria Secretaria e outra para o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além das moções que contemplaram o Detran e a Polícia Militar (uma ao comandante-geral, uma à toda Corporação, uma ao 8⁰ BPM e outra ao PROERD).

Ao final do evento, o secretário Paulo Cézar fez questão de atribuir as homenagens recebidas ao esforço de cada um dos integrantes das forças que compõem o Sistema e ao incondicional apoio do governo do Estado à causa da segurança pública.

“Sem esses dois fatores não estávamos colhendo bons frutos no que diz respeito às constantes quedas nos índices de violência no Acre, principalmente na redução de crimes violentos contra a vida, que, em três anos, baixou pelo menos 53%, como apontam estudos estatísticos recentes”, explicou Paulo Cézar.

Na oportunidade, o titular da Sejusp agradeceu aos parlamentares pelas distinções, apontando-as como “incentivadoras para a periódica otimização dos serviços prestados à sociedade pelas Forças de Segurança do Acre”, concluiu.