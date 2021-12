Dos cinco pretendentes ao Senado por parte do grupo que ganhou as eleições em 2018, quem será o primeiro a jogar a toalha? A desistir da luta? Será, porventura, a senadora Mailsa Gomes, do PROGRESSISTA??? Ou quem sabe um dos deputados federais Jéssica Sales (MDB), Vanda Milani (PROS) ou Alan Rick (DEM)??? Ou, ainda, a professora Márcia Bittar (candidata do Bolsonaro)? Quem? Quem? Quem vai afrouxar primeiro?

Se depender do Bestene, Gerlen, Bocalom, N. Lima e o restante da cúpula do PROGRESSISTA, Mailsa não recua um milímetro. O ex-prefeito Vagner Sales, pai da Jéssica Sales, já decretou que a candidatura da Jéssica, a leoazinha do Juruá, é inegociável. O filho de Vanda Milani, Israel Milani, é candidato a federal no lugar da mãe, portanto, sua única alternativa é o Senado. O deputado Alan aparece bem nas pesquisas e não deve desistir.

Acontece que alguém terá que abdicar. Um dos cinco ou mais terão que entregar os pontos depois de todo barulho que fizeram. Como diziam os antigos seringueiros quando ainda não havia motosserra, “o risco que corre o pau corre o machado”. Quem perder a eleição fica fora da política e vai passear de balsa em Manacapuru. Enquanto isso, Jorge Viana, Sanderson Moura e Leandro Costa, que integram o time da oposição para o Senado também, só assistem de camarote o pau quebrando.

. Provavelmente teremos uma disputa para o Senado como nunca se viu na história do Acre com oito candidatos disputando…

. “Se nenhum borra botas desistir, báh”, como dizem os gaúchos de los Pampas, tchê!

. Márcia Bittar nem aparecia em pesquisas, já aparece, quer dizer que se movimenta bem.

. Essa operação da PF contra o Ciro Gomes foi uma missa encomendada.

. Não adianta protestar, o centro da cidade ficou bonito; o azul é bonito.

. Quem não quiser usar máscara não use, os mais prudentes vão continuar usando.

. Tem gente que usa burca, por que não?!

. Mal não faz!

. Doméstica, mãe de três filhos, perguntando se o dinheiro do Fundeb não deveria ser utilizado também para gastar com escolas, internet, equipamentos diretamente para os alunos?

. Ano que vem, dona Rosa! Ano que vem!

. “Nesse país, pobre só se lasca”!

. Calma, dona Rosa que ele tá vindo aí…

. Ele quem?

. A senhora sabe, dona Rosa, a senhora sabe!

. Ele quem, diga logo homem!

. Ele!

. Ainda mais essa, era só o que faltava.

. Agende federais na cidade, o que está acontecendo?

. Bom dia!