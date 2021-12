ZDS Abunã-Madeira: um novo tempo para o desenvolvimento sustentável do Acre, Rondônia e Amazonas

a manhã desta terça-feira, 14, aconteceu o lançamento da Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) Abunã-Madeira, em Porto Velho (RO). O evento, além da superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos Löw e do vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, contou com a presença dos representantes máximos dos Governos do Acre, de Rondônia, do Amazonas, da Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa e embaixadores.

A ZDS foi planejada como um conjunto de ações multissetoriais voltadas para a promoção da sustentabilidade ambiental por meio do desenvolvimento socioeconômico. A intenção é que o modelo, que abrangerá 32 municípios situados no noroeste de Rondônia, sul do Amazonas e leste do Acre, seja um piloto a ser adaptado em outras regiões emblemáticas da Amazônia.

Antes do lançamento, entre os dias 17 e 19 de novembro, ocorreram encontros técnicos voltados para a ZDS nos estados envolvidos no projeto, com o objetivo de apresentar para os governos estaduais, instituições parceiras e demais entidades participantes, a estrutura do documento referencial, a metodologia adotada, a problemática socioeconômica e os quatro cenários alvos de intervenção elencados no documento, para conhecimento e posterior validação.

“É um projeto que está ancorado na Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR e nós, de uma forma muito técnica, focamos em dois macroeixos, que são o desenvolvimento produtivo – com ações voltadas para a indústria, para a bioeconomia, turismo, agronegócio sustentável – e infraestrutura econômico urbana, trabalhando ações voltadas a telecomunicações, logística, energia e transportes.” pontuou a superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos Löw, durante o evento.

O Superintendente da Suframa, Algacir Polsin, destacou a importância dessas atividades centralizadas para o desenvolvimento e a proteção da Amazônia. “A solução é gerar emprego e renda de forma lícita e o desenvolvimento sustentável, e cabe aos países contribuírem com a gente nesse sentido”, complementou.

Para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, fruto da sinergia institucional que existe entre os entes nacionais e do planejamento técnico baseado nos eixos ambiental, social e econômico, a Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira abarca um conjunto de ações multissetoriais voltadas para a promoção da sustentabilidade ambiental por meio do desenvolvimento socioeconômico das áreas onde estará localizada, tornando-a distinta de projetos anteriores desenvolvidos na Amazônia e fortalecendo a ideia de que a proteção da natureza e o desenvolvimento socioeconômico não são nem antagônicos nem excludentes.

Na ocasião foi realizada a assinatura da carta que apresenta a consolidação dos anseios dos atores locais dos três estados envolvidos. Como materialização das ações, os representantes dos governos estaduais, da Sudam, da Suframa e da Embrapa definiram a adoção das medidas prioritárias e firmaram o compromisso de esforço conjunto em vistas do desenvolvimento includente e sustentável da área.