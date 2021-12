Orçamento secreto: emendas de Bittar atendem vários Estados

Agência Câmara –

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) publicou, em sua página na internet, as indicações do senador Marcio Bittar (PSL-AC) para execução de 41 emendas de relator-geral do Orçamento deste ano, que somam R$ 98,1 milhões. Dessas emendas, 40 trazem R$ 93,134 milhões em ações e serviços públicos de saúde e uma destina R$ 5 milhões para construção de moradias populares no programa Calha Norte. Márcio Bittar também encaminhou as indicações das emendas classificadas como RP9 aos ministérios da Saúde e da Defesa para que sejam executadas.

“Peço total atenção à publicação para que tenhamos conhecimento se verdadeiramente todas as indicações estão neste relatório para que possamos acompanhar”, declarou a presidente da comissão, senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

Prefeituras

Na lista publicada pela comissão, as indicações para Saúde são de 32 prefeituras da Bahia, do Maranhão, do Mato Grosso e do Piauí, além dos governos de Tocantins e do Paraná. Já a indicação para Defesa veio da prefeitura de Feijó (AC). Não há indicações de deputados ou senadores. Dos recursos, R$ 54,6 milhões vão para assistência à saúde em ações de média e alta complexidade. Outros R$ 31,5 milhões serão repassados para ações de atenção básica à saúde, que podem incluir a Saúde da Família, Saúde Bucal ou outras compensações específicas.

Transparência

A publicação atende à Resolução do Congresso Nacional 2/21 para dar transparência às emendas RP9. O Supremo Tribunal Federal (STF) havia suspendido a execução desses recursos por julgar que havia falta de transparência e publicidade na sua distribuição por meio de indicações de parlamentares. Após a resolução ser aprovada, a ministra Rosa Weber, do STF, decidiu na semana passada liberar a execução das emendas de relator e concedeu prazo de 90 dias para o Congresso Nacional publicar as indicações de todas as emendas executadas neste ano e em 2020.

Saúde e Desenvolvimento

De R$ 10,7 bilhões em emendas de relator-geral do Orçamento empenhadas neste ano, quase a metade (R$ 4,6 bilhões) foi para a Saúde. O ministério ganhou mais recursos do que no ano passado, quando 18% das emendas de relator foram empenhados para essa pasta (R$ 3,9 bilhões). Quase R$ 1,4 bilhão em emendas de relator foi empenhado após a Resolução 2/21, a maioria destinada a programas de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano. Essas emendas já estavam em processamento nos ministérios no momento da decisão do STF, por isso ainda não tiveram as indicações publicadas pela Comissão Mista de Orçamento.

Para onde vai o dinheiro das emendas de relator-geral do Orçamento

Confira os recursos empenhados neste ano, por ministério e por programa (em R$ milhões)

Ministério

Dotação 2021

Empenhado 2021

Empenhado após Resolução 2/21

Saúde

7.510

4.635

0

Desenvolvimento Regional

5.740

3.804

1.084

Agricultura

1.263

820

30

Cidadania

795

398

100

Educação

782

374

63

Economia

350

345

29

Defesa

350

218

4

Ciência e Tecnologia

75

75

75

Total

16.865

10.669

1.385

Programa

Dotação 2021

Empenhado 2021

Empenhado após Resolução 2/21

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

5.647

3.793

1.075

Atenção Primária à Saúde

3.928

3.031

0

Atenção Especializada à Saúde

3.322

1.590

–

Agropecuária Sustentável

1.013

766

24

Educação Básica de Qualidade

782

374

63

Proteção no Sistema Único de Assistência Social

373

127

44

Defesa Nacional

350

218

4

Esporte

350

264

56

Saneamento Básico

261

14

1

Governança Fundiária

250

54

6

Gestão e Manutenção do Poder Executivo

205

200

1

Nova Previdência

145

145

28

Tecnologias, Inovação, Desenvolvimento Sustentável

75

75

75

Segurança Alimentar e Nutricional

73

7

–

Recursos Hídricos

47

10

9

Moradia Digna

45

–

–

Total

16.865

10.669

1.385

Fonte: Agência Câmara

Marco Antônio Maurício – Assessoria de Imprensa da Presidência da CMO