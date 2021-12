Três regionais do Acre regridem à Bandeira Amarela de risco da Covid-19

O Comitê de Acompanhamento da Covid-19 estabeleceu novas bandeiras de classificação do risco da doença nesta sexta-feira (10). A Regional Alto Acre mantém-se na Bandeira Verde mas Baixo Acre, Purus, Juruá/Tarauacá e Envira regridem à Bandeira Amarela, que faz com os estabelecimentos funcionem com metade de sua capacidade.

Veja:

Considerando que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 é órgão colegiado auxiliar do Estado do Acre nas matérias relacionadas à doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2;

Considerando o art. 18, § 2º do Decreto nº 6.206, de 22 de junho de 2020, que menciona que os Níveis de Risco são os instrumentos do Pacto Acre Sem Covid que indicam de maneira transparente, objetiva e dinâmica, o nível de flexibilização das medidas restritivas impostas pelo Estado em relação ao funcionamento das atividades comerciais e à realização de outras atividades com maior risco de contaminação;

Considerando, também, relatório e análises técnicas do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid (GAPASC) acerca do cenário Epidemiológico e Assistencial;

Este Comitê, órgão deliberativo auxiliar do Estado nas matérias relacionadas à Covid-19, vem a público informar, de acordo com os termos do Decreto nº 6.206/2021 e o 36º Informe Técnico do GAPASC, disponível no Portal do Pacto Acre Sem Covid (http://covid19.ac.gov.br/pacto), que:

1. A Regional do Alto Acre, de acordo com o cenário epidemiológico e assistencial, mantém sua classificação em Nível de Cuidado (bandeira verde), permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, quais sejam: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 80% da capacidade de público; devendo, no entanto, ser observado que as restrições para eventos permanecem vigentes, de acordo com o previsto nas Resoluções CAECOVID nº 19/2021 e nº 20/2021, disponíveis no Portal do Pacto Acre Sem Covid (http://covid19.ac.gov.br/pacto).

2. As Regionais do Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira regridem no cenário epidemiológico e assistencial para o Nível de Atenção (bandeira amarela), acarretando mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais que passam a funcionar com lotação de 50% da capacidade de público;

Em virtude da regressão de Nível de Risco de duas regionais do Estado, atrelado a incrementos importantes nos indicadores da Pandemia para as três regionais, este Comitê mantém sua recomendação acerca da manutenção das medidas sanitárias jáimplementadas até o momento e propagadas pelas autoridades de saúde, a fim de se manter o cenário epidemiológico e assistencial estável.

Por fim, reafirma-se o compromisso e engajamento deste órgão colegiado em fazer cumprir seu papel no enfretamento ao SARS-CoV-2, na certeza de que todos os esforços empregados reverter-se-ão em conscientização de que as medidas de higiene sanitária e vacinação são os grandes aliados no combate à Pandemia da Covid-19.

Os dados completos relacionados a esta avaliação podem ser acessados no 36º informe técnico.

