A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta sexta-feira (10) uma sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia, que é celebrado no segundo domingo de dezembro. A solenidade, que aconteceu no plenário do parlamento acreano, atende ao requerimento de nº 83/2021 de autoria do deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) que foi aprovado em sessão pelos demais parlamentares.

Além dos deputados estaduais, participaram da celebração representantes das igrejas evangélicas de Rio Branco, pastores, e líderes, apóstolos e religiosos. O cerimonial da casa justificou a ausência do presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior, que se encontrava cumprindo agenda institucional.

O presidente em exercício da Aleac e propositor da solenidade, deputado Cadmiel Bonfim, saudou os presentes e convidou todos para se posicionarem para a execução do Hino Acreano que foi interpretado pelo maestro Lindson Martins, regente do coral da Aleac e pelo músico Gabriel Verçosa. Em seguida, o grupo musical do pastor Daniel Jordão, interpretou a música ‘Escudo’.

Em pronunciamento, Cadmiel Bonfim falou da alegria de presidir a sessão e de poder homenagear o ‘livro sagrado’. “É um momento de muita alegria poder celebrar este grande livro, que é a Bíblia, um dos maiores patrimônios”, disse.

O parlamentar frisou que a Bíblia nada mais é do que o conjunto de uma obra que nos mostra a vontade de Deus revelada por Jesus Cristo. “É o livro sagrado e milagroso que arquiva a receita para a cura das dores do corpo e da alma, que acalma e orienta, que consola e anima. O livro que acende a luz na mente daquele que vive nas trevas e tem corpo e alma encarregados pela Justiça dos homens. A salvação dos condenados e o prêmio do justo”, complementou.

Luiz Oliveira, que participou da sessão solene representando os Gideões Internacionais, parabenizou o deputado Cadmiel Bonfim pela realização da solenidade e deixou uma mensagem para os parlamentares.

“Vocês sabem que todas as pessoas que leem a Bíblia e vivem de acordo com os principais ensinamentos dela, são pessoas felizes. Então eu falo, vocês que fazem as leis do meu estado, se usarem as doutrinas e princípios bíblicos, vocês serão felizes e contribuirão para a felicidade do nosso povo que vive nas trevas”, enfatizou.

Luiz Oliveira frisou ainda que os Gideões Internacionais foram criados em 1899, nos Estados Unidos, e que estão presentes em 201 países.

O Pastor Eldo Gama, presidente da Associação dos Ministros e Evangélicos do Acre (Ameacre), também parabenizou o deputado proponente por este momento especial. Apontou que a Bíblia é a manifestação do próprio Deus.

“Estamos aqui para enaltecer aquilo que é rico, que é poderoso nas nossas vidas, a palavra de Deus, que nesse contexto é uma metonímia, uma figura de linguagem, uma representação. Quando estamos homenageando a palavra, estamos homenageando o autor dela. Quando falamos da Bíblia estamos falando do nosso Deus todo poderoso”, disse.

Para o apóstolo Alexandre Bastos da Igreja Nova Aliança, a homenagem é um momento nobre e sublime. Ao destacar a importância da Bíblia, o apóstolo frisou que a mesma é o livro mais lido do mundo, um livro de “princípios e valores”.

“Não existe um livro que supere a Bíblia. Estamos falando de um livro que lido em faculdades, em empresas, por treinadores, por todas as pessoas, aquelas que creem e as que não creem. A Bíblia é a ferramenta espiritual mais poderosa na transformação de uma pessoa. Se a Bíblia não transformar o homem, nada mais transforma. Eu sou a prova disso”, enfatizou.

Representado a Assembleia de Deus do 2º Distrito, o Pastor Dário Felipe, também destacou a importância da homenagem. “É com imenso prazer que participo pelo segundo ano dessa solenidade, onde glorificamos o importante papel da palavra de Deus para sociedade. Obrigado deputado Cadmiel por este momento, você tem representando bem a nossa classe, tem sido uma voz aqui dentro desse lugar. Que Deus continue te abençoando”, salientou.

Representando a Assembleia de Deus de Rio Branco, o Pastor Davi Santiago disse que a solenidade é um momento de gratidão. “Não tenho dúvida de que Deus responsabilizou o presbítero Cadmiel, e agora deputado, para construir esse espaço para o povo evangélico, isso é algo muito grande. Certamente que há um registro celestial a respeito desse esforço concentrado, com oração, objetividade e foco”, frisou.

O Pastor Josimar Lima que participou da solenidade representando a Sociedade Bíblica do Brasil, destacou que a sociedade é a que mais produz e exporta Bíblias no mundo.

“Isso para nós é motivo de gratidão e glorificação a Deus por poder ter esse livro sagrado sendo distribuído nos lares das pessoas. Quem conhece a Bíblia sabe o poder que ela tem de fazer a diferença na vida das pessoas”, disse.

A solenidade foi encerrada com uma oração feita pelo evangelista Rivaldo a todos os presentes.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac