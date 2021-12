PODE-SE NO CONTEXTO GERAL, se dizer que um nome tem mais chance de se eleger que o outro, mas nada além disso. A eleição para o Senado, caso seja mantido o atual quadro, será muito dura e sem um amplo favorito.

O que mais chama atenção e é muito saudável é que, todos os que se apresentaram até aqui como postulantes à única vaga de senador em jogo em 2022, são qualificados. Só esse quesito na largada é muito bom para o eleitor, que terá um amplo leque de escolha. Alan Rick (DEM), Márcia Bittar (sem partido), Jéssica Sales (MDB), Leandro Costa (Cidadania), Sanderson Moura (PSOL), Mailza Gomes (PP), Vanda Milani (PROS), Jorge Viana (PT), são oito os que se apresentaram para a disputa.

Não me lembro de uma outra eleição no estado para senador com igual número de candidatos. E todos com qualificação. Dada a largada, e rumo às urnas!

CENA PATÉTICA

FOI uma cena digna do obscurantismo da Idade Média, é representada por um grupo de negacionistas da ciência gritando contra a vacina e o passaporte sanitário, em frente à Câmara Municipal de Rio Branco. Foi patético.

ATÉ DONA MAROCA SABIA

COLOQUEI várias vezes no BLOG que, a aprovação do projeto que transferiu os funcionários do IGESAC para os quadros da Secretaria Estadual de Saúde, patuscada dos deputados para agradar o governo e os servidores, era um engodo da categoria. O MP, através do Procurador Sammy Barbosa, entrou com procedimento pedindo a nulidade da lei da transposição e vai ganhar. Até a dona Maroca da Sobral sabia que seria este o desfecho da brincadeira. E, que o MP não deixaria o caso barato.

ESTÁ NA CONSTITUIÇÃO

UM CONCURSO para uma entidade privada não se aplica ao serviço público. E, para entrar no serviço público definitivo somente por concurso, é primário em Direito.

LEVADOS AO ENGANO

SE TEM ALGUÉM que está sendo enganado nesta história, estes são os ex-servidores do IGESAC. Faz tempo que a categoria vem sendo tapeada pelos políticos, desde governos passados. Não se brinca assim com as pessoas.

ACABOU COM O MDB

ALGUÉM pode não gostar da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), por qualquer motivo; mas não se pode deixar de reconhecer que ela é uma craque na política. Conseguiu reduzir a pó o império do MDB e do ex-prefeito Aldemir Lopes (MDB), naquele município.

NÃO SE GOVERNA SÓ

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, ganhou a eleição, mas não entendeu a política. Foi enfrentar os vereadores e só conseguiu aprovar míseros 1% de poder para remanejar o orçamento. Vai ficar engessado.

É QUEM VAI MANDAR

O AVAL é da direção nacional: quem vai dizer com que cartas o PL vai jogar no estado, é a deputada federal Mara Rocha (PSDB); que deve se filiar no início de abril. Como Bolsonarista da extrema direita radical, ela vai lutar para ter o Bolsonaro no seu palanque, durante a campanha.

EMBOLA O JOGO

SE VAI GANHAR ou não, isso é lá com os eleitores, mas sendo candidata a governadora ou a senadora Mara embola o jogo. Pelo fato da campanha não estar decidida.

REAÇÃO FOI MUITO FORTE

O DEPUTADO federal Flaviano Melo (MDB), nega a conversa, reitera que vai disputar a reeleição e encerrar a carreira; mas o sonho dos que o cercam era vê-lo como vice na chapa do Gladson. A iniciativa sofreu reações fortes de aliados do governador. O Bolsonaro está certo, num ponto: “Vice escolhido por partido, é confusão certa no mandato”. Gladson não escolheu o vice, e passou o governo numa confusão atrás da outra com seu vice.

CULTIVANDO ABACAXI

O GOVERNADOR Gladson tem de ser pragmático. Tem de chegar nas categorias e dizer que a legislação impede contratações este ano por estar no Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Empurrar com a barriga só infla o problema. Ou é sincero ou ficará com este abacaxi.

COISAS DISTINTAS

DISCURSO que possa configurar como homofobia, é crime previsto em lei. Isso é ponto. O prefeito Bocalom tem de respeitar este limite. Mas lei alguma o obriga a executar um projeto, porque esta é uma atribuição só do gestor.

VOZ MAJORITÁRIA

A MANIFESTAÇÃO do presidente do PT, Cesário Braga, na defesa de que o Jorge Viana dispute o governo em 2022; não é uma voz solitária no partido, nem nos aliados. A última pesquisa, em que o JV aparece bem, reavivou o fogo da pressão para que saia a governador.

LUTADOR DO PT

FALANDO no Cesário Braga, amadureceu muito politicamente, não é mais aquele radical petista, e trabalha para se eleger deputado estadual pelo PT. É um bom quadro, não seria uma banana no parlamento.

FESTA PARA SACUDIR

NA PRÓXIMA sexta-feira a pré-candidata a senadora Márcia Bittar (sem partido) vai fazer uma grande festa de congraçamento das mulheres do PSL. Será no Maison Borges. Apareceu na terceira posição na última pesquisa.

FICA NA DUPLA

COMO PRIMEIRA opção para ser o vice na chapa, está o secretário Alysson Bestene; como segunda opção, a secretária Socorro Neri. É o que diz o governador quando alguém lhe pergunta sobre o seu vice. Deve ficar na dupla.

SONHO DE CONSUMO

O SONHO de consumo do grupo do senador Sérgio Petecão (PSD) é ter a deputada federal Jéssica Sales (MDB), como a sua candidata ao Senado. Acham que ela ganharia muito, pois penetraria no eleitorado da capital, onde o Petecão sempre foi muito forte.

QUAL A DIFERENÇA?

NO SHOW do cantor Gusttavo Lima tinha milhares de pessoas se aglomerando sem máscaras. Qual é a diferença se for realizada a festa popular da virada do ano? Fechar a porteira, depois que ela foi aberta?

ABRA O OLHO, MINORU!

O PROFESSOR Minoru Kinpara não pode desgastar o seu capital político perdendo uma eleição atrás da outra, ainda que bem votado. É bom avaliar disputar um mandato de deputado federal pelo PSDB; que não tem chapa, e com poucas perspectivas de vir a conseguir montar.

SEM MUITA CONVERSA

O EX-PREFEITO Vagner Sales, a maior liderança do MDB no Juruá, é muito firme sobre o papel do MDB, na campanha do próximo ano. Para Vagner, quem estiver ou vier para o MDB, terá de apoiar a Jéssica Sales ao Senado.

ENCOLHIDOS E CALADOS

O ÚNICO prefeito do PP que se manifestou até aqui publicamente no apoio à senadora Mailza Gomes (PP), foi o prefeito Bocalom. O restante está calado e encolhido.

HORA DE COBRAR

SE DE FATO ela terá o apoio do PP para buscar mais um mandato de senadora, está passando da hora dos deputados, vereadores, prefeitos, soltarem um manifesto ao seu favor. Para não passar a impressão que está só.

PROBLEMA DE TODOS

NÃO é só um problema dos pequenos partidos, mas acontece também com as siglas maiores. É de muita dificuldade fechar uma chapa com nove nomes para deputado federal de densidade eleitoral. Formar uma chapa com candidatos sem votos, qualquer um pode montar. O fim da coligação proporcional foi um suplício.

FRASE MARCANTE

“Não podemos fazer grandes coisas nesta terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com grande amor”. Madre Tereza de Calcutá.