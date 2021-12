Gladson destaca a executivos do BNDES potencial do Acre no mercado de créditos de carbono

Buscar investimentos e reafirmar parcerias em prol do desenvolvimento do estado e melhoria da qualidade de vida dos acreanos nortearam a reunião entre o governador Gladson Cameli e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, realizada em Brasília (DF), nesta terça-feira, 7.

Gladson aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio dado pelo BNDES aos projetos executados pelo Estado e reforçou o compromisso da sua gestão quanto a seriedade e transparência na aplicação dos recursos públicos. O gestor também tratou sobre o potencial do Acre na comercialização de créditos de carbono.

“Gostaríamos da ajuda do BNDES para podermos avançar nesse assunto. O nosso estado foi abençoado pela natureza e devemos ser recompensados por todo o esforço que fazemos para manter a floresta de pé. A venda de créditos de carbono é uma saída totalmente viável para conseguirmos receita e revertê-los em investimentos à população”, argumentou.

Com quase 90% da cobertura vegetal intacta, o Acre é referência mundial em preservação ambiental e sustentabilidade. Montezano afirmou que o BNDES possui interesse em entrar neste mercado promissor e confirmou a realização do primeiro leilão para o próximo ano.

Questionado sobre o andamento da duplicação da rodovia estadual AC-405, em Cruzeiro do Sul, Cameli enfatizou que as obras seguem dentro do cronograma estabelecido. A benfeitoria conta com recursos na ordem de R$ 36,5 milhões provenientes do banco estatal e representará um marco viário e urbanístico na segunda maior cidade acreana.

“A obra segue a todo vapor e eu faço o meu papel de fiscalizar e cobrar. Essa duplicação será muito importante e melhorará o acesso até o aeroporto de Cruzeiro de Sul e Mâncio Lima. Com toda certeza, o governo entregará uma obra de excelente qualidade aos moradores do Juruá”, assegurou Cameli.

O secretário da Casa Civil, Rômulo Grandidier; o secretário da Fazenda, Amarisio Freitas; e o chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília, Ricardo França, também participaram da reunião.