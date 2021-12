Em ação integrada, Gefron e PF apreendem mais 10kg de cocaína na BR-317

Em ação integrada, realizada no início da tarde desta quarta-feira, 8, equipes do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) e da Polícia Federal (PF) apreenderam aproximadamente 10kg de cocaína. Dois homens foram presos.

De acordo com informações do Gefron, a prisão se deu na BR-317, nas proximidades do posto da PRF, de Xapuri. Durante a revista, a droga foi encontrada em uma gelira, que os dois homens transportavam no veículo (Gol) abordado.

Segundo os acusados, a droga tinha como origem a cidade de Epitaciolândia e teria a capital Rio Branco como destino. Ainda aos policiais, a dupla teria informado que o transporte da cocaína lhes renderia o valor de R$ 5 mil.