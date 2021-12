O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) esteve em Acrelândia, distante 112 quilômetros da capital, no último final de semana. Na ocasião, o parlamentar anunciou a destinação de recursos na ordem de R$ 1,5 milhão que será destinado a investimentos nas áreas de saúde e educação.

“São R$ 350 para a reforma da escola Novo Horizonte e mais R$ 700 mil para a escola Altina Magalhães, unidades que atendem mais de mil alunos da cidade e da área rural e que estão precisando de melhoria em suas estruturas. Essa é uma luta minha e do deputado Daniel Zen [PT-AC], que articulou para que esses recursos cheguem nessas escolas de Acrelândia e assim a gente consiga melhorar as condições estruturais dessas unidades de ensino”, detalhou Leo.

Participaram da agenda o prefeito de Acrelândia, Olavinho de Rezende; o secretário municipal de Educação, Nilson Mendes de Carvalho e a equipe da SEME, a secretária municipal de Assistência Social, Regiane Teixeira Bezerra Sousa, o secretário municipal de Saúde, Vítor Martinelli, o controlador Interno do Município, José Francisco Cordovil, o vereador Rozeno da Silva Melo; o diretor da escola Novo Horizonte, Samuel Bento dos Reis e o diretor da escola Altina Magalhães, Hamilton Holsbach.

Entrega de caminhonete para a Secretaria de Educação

O parlamentar participou, na sede da Prefeitura, da entrega de uma caminhonete Mitsubishi L200, adquirida com recurso de emenda parlamentar de seu mandato. O veículo será utilizado pela Secretaria de Educação do município.

“Só temos a agradecer ao deputado que tem olhado com carinho para Acrelândia e feito investimentos na área de Educação no município. Hoje estamos recebendo a chave de uma caminhonete nova que foi possível ser adquirida por meio de emenda do deputado Leo. Só temos a agradecer porque esse trabalho que ele faz é de fundamental importância, já que Acrelândia foi muito esquecida por outros parlamentares, mas Leo tem nos ajudado muito”, disse o prefeito Olavinho.

Reforma para melhoria de infraestrutura das escolas

Leo de Brito visitou as escolas municipais Novo Horizonte e a Altina Magalhães da Silva, que serão reformadas com recursos de emendas alocadas pelo deputado ao Orçamento Geral da União de 2022.

“Recebemos esse apoio do deputado Leo com muita satisfação. A escola tem uma carência muito grande, a situação do prédio da escola está bem precária e com certeza esse apoio é muito importante”, afirmou Samuel dos Reis.

O secretário de Educação do município, Nilson Mendes, também agradeceu o apoio recebido pelo parlamentar e pela parceria firmada com o prefeito na busca por melhorias para a educação pública de Acrelândia.

“A caminhonete que ele nos entregou vai auxiliar no trabalho da equipe de coordenação da Secretaria Municipal de Educação. Isso nos deixa muito feliz e grato porque precisamos de parcerias como essa do deputado Leo”, declarou o secretário.

Investimentos para a unidade de saúde da Vila Redenção

A área da saúde também foi priorizada pelas ações de mandato do deputado Leo de Brito. A Unidade Básica de Saúde Redenção, localizada na Vila Redenção, receberá R$ 150 mil que devem ser investidos na compra de equipamentos da unidade, possibilitando melhoria na assistência e atendimento prestado a comunidade.

“O vereador Rozeno esteve em Brasília para uma reunião e nos levou a necessidade de apoio para a unidade de saúde da Vila Redenção. Por isso, priorizei o envio de recursos para cá, pois sei que a comunidade precisa ter acesso à saúde básica para ter qualidade de vida”, comentou o parlamentar.

A unidade, que conta com dois médicos, funciona três vezes na semana, realizando uma média de 15 atendimentos por dia. São atendimentos nas áreas de odontologia, clínica médica e de enfermagem.

* 500 mil reais para a saúde*

Durante sua visita à unidade de saúde, Leo de Brito aproveitou para fazer um agradecimento aos profissionais da saúde, que ele classifica como um dos “grandes heróis” pela atuação durante a pandemia causada pelo coronavírus.

O deputado destacou que os profissionais merecem o reconhecimento necessário, por meio do piso nacional proposto pelo Projeto de Lei 2564, luta de mais de 20 anos, “apresentei um projeto que inclui também a jornada de 30 horas, que deverá ser votado nos próximos dias na Câmara dos Deputados, lei que vai beneficiar milhares de profissionais da saúde”, explicou Leo de Brito.

Visita à Secretaria de Assistência Social para acompanhar implantação do vale-gás

Em todas as cidades que têm cumprido agenda, o deputado federal está fazendo visitas às secretarias de Assistência Social para acompanhar a implantação do vale-gás. Em Acrelândia, ele visitou a sede da secretaria de Assistência Social acompanhado pela gestora da pasta.

“Essas visitas às secretarias de assistência social são fundamentais porque é a partir delas que as pessoas têm acesso aos benefícios que mais precisam para ter o mínimo de dignidade. Muitas agora estão vindo em busca do auxílio do vale-gás, a lei que sou coautor e vai ajudar milhares de pessoas que perderam suas rendas com o fim do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial e não estão sendo contempladas pelo Auxílio Brasil”, ressalta o deputado.