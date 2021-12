Conta de luz sobe quase 10% a partir de segunda-feira (13) para os consumidores do Acre

A Diretoria Colegiada da ANEEL aprovou, nesta terça-feira (7/12), o Reajuste Tarifário de 2021 da Energisa Acre Distribuidora de Energia S/A. As novas tarifas entram em vigor na próxima segunda-feira (13/12) para as 280 mil unidades consumidoras atendidas pela distribuidora.

Vale ressaltar que o conjunto de ações tomadas pela Agência para mitigar as tarifas, considerando também o diferimento proposto pela empresa, colaborou para amenizar o impacto do reajuste.

Confira, na tabela, os novos índices:

Dos componentes que mais impactaram neste processo tarifário, destacam-se os encargos setoriais e atividades relacionadas à distribuição e compra de energia.

O efeito médio da alta tensão refere-se às classes A1 (>= 230 kV), A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV). Para a baixa tensão, a média engloba as classes B1 (Residencial e subclasse residencial baixa renda); B2 (Rural: subclasses, como agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, serviço público de irrigação rural); B3 (Industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio); e B4 (Iluminação pública).

Mais informações sobre processos tarifários podem ser consultadas no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, no link entendendo a tarifa, e no aplicativo ANEEL Consumidor, disponível para dispositivos móveis Android ou IOS.