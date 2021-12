O Poder Judiciário brasileiro comemora nesta quarta-feira, 8, o Dia da Justiça. A data foi criada pelo Decreto-Lei nº 8.292 de 1945. Com isso, o expediente forense fica suspenso nos órgãos jurisdicionais e administrativos do Poder Judiciário do Acre. Os serviços ocorrem em forma de plantão, tanto na instância de 1º quanto na de 2º Grau.

A data que celebra o Dia da Justiça tem o objetivo de homenagear o Poder Judiciário brasileiro e todos os profissionais responsáveis em fazer com que a justiça seja cumprida com imparcialidade.

Para celebrar a data, o sistema judiciário do Brasil, o Tribunal de Justiça do Acre celebrará solenidade de hasteamento das bandeiras às 8h, no Centro Cultural Palácio da Justiça, símbolo da história da Poder Judiciário do Acre.