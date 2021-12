A pintura em azul do portal do Parque da Maternidade, em Rio Branco, tem Geraldo revolta. O ex-senador Jorge Viana diz que há uma tentativa de transformar o patrimônio da cidade em instrumento eleitoral.

“Vocês estão vendo a pintura que estão fazendo no Parque da Maternidade? Absurdo tratar um patrimônio público tão querido da população como placa de propaganda partidária. O Parque precisa, sim, de limpeza, de cuidados, segurança, amor – não de mau gosto e crime eleitoral. Peço as autoridades que não deixem isso ficar assim. Você também pode ajudar: denuncie nas suas redes”, disse o governador.

Assista: https://www.instagram.com/tv/CXB53tIFtRe/?utm_medium=share_sheet