Com a reinvenção da entrega do provimento jurisdicional, desvinculando a ideia de estrutura física, mas de serviço disponível e acessível a toda a sociedade, o TRT 14, com sede em Porto Velho – RO, dá mais um passo para o seu reconhecimento digital, agora, em patamar global.

Pela utilização de ferramentas tecnológicas a possibilitar a continuidade do sistema de justiça, a despeito das medidas de contingenciamento deflagradas pela crise pandêmica, a Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre desafiou uma cultura secular a deslocar-se do prédio para o mundo virtual.

Os ganhos em economia e eficiência foram significativos, prestando-se como modelo para o sistema judiciário brasileiro, referendado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça.

Tendo em conta as boas práticas e exitosos resultados, o TRT 14 conta, neste momento, com espaço de divulgação junto à plataforma mundialmente reconhecida e dirigida pelo renomado jurista Richard Susskind, remotecourts.org. Neste sítio, há a reunião de experiências implementadas pelo sistema judiciário ao longo do globo, todas voltadas à nova forma de se entregar Justiça: do espaço físico para o espaço digital.

Em novembro, o tribunal recebeu, virtualmente, o Professor Susskind, o que possibilitou o compartilhamento dos meios tecnológicos empregados, com a realização de audiências pela plataforma Zoom; atendimentos a partes, advogados, membros do Ministério Público e demais setores da sociedade civil pelo balcão virtual, além do NAAV, a possibilitar o pleno acesso à justiça.

