Ufac e Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmam acordos cooperação

A Ufac e a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul assinaram dois acordos de cooperação, na tarde desta quinta-feira, 2. Um deles visa à realização de cursos, programas, eventos e troca de informações técnicas e científicas na área de ciências agrárias; o outro prevê a realização de estágios obrigatórios aos alunos da Ufac.

No primeiro acordo, fica a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento as ações de planejamento, logística e recursos humanos; a Ufac se compromete a apoiar as ações com professores e alunos do curso de Engenharia Agronômica.

O segundo acordo trata da realização de estágios obrigatórios aos alunos de todos os cursos da Ufac no campus Floresta junto à prefeitura. O termo tem duração de cinco anos, podendo ser prorrogado.

“A parceria entre a Ufac e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem dados bons frutos”, disse a reitora Guida Aquino. “Os nossos alunos interagem com a prefeitura e assim podem ter uma formação mais qualificada, técnica e importante.”

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), comemorou o fortalecimento dos laços entre as duas instituições. “Estamos trazendo alunos que precisam de horas de estágio e que, ao mesmo tempo, ofertarão esse tempo em nossos setores de trabalho.”